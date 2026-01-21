«الأونروا»: وجود إسرائيل بالقدس الشرقية غير قانوني

غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن وجود إسرائيل في القدس الشرقية «غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن»، وذلك على خلفية شروع السلطات الإسرائيلية في هدم أجزاء من المجمع التابع للوكالة في المدينة.

وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك أي حقوق قانونية على العقار الذي يضم منشآت الوكالة، مشدداً على أن المجمع يُعد مرفقاً أممياً يتمتع بالحصانة ولا يجوز انتهاكه بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرافق الأممية.

ووصف الخطوة بأنها مستوى جديد من التحدي العلني والمتعمد للقانون الدولي، مطالباً إسرائيل بوقف عمليات الهدم فوراً، بالإضافة إلى أن هدم المباني داخل مقر الوكالة في القدس الشرقية يندرج ضمن «التجاهل المتعمد للقانون الدولي وللأمم المتحدة».