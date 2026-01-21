الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

مباحثات أميركية روسية حول سبل إنهاء حرب أوكرانيا سلمياً

تدريبات عسكرية لجنود أوكرانيين في منطقة زابوروجيا (أ ف ب)
22 يناير 2026 01:02

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

ناقش ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة العلاقات الثنائية وسبل التوصل لتسوية سلمية لحرب أوكرانيا، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، طبقاً لتقارير إعلامية من موسكو. 
وذكرت التقارير أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول، حضره المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمفاوض الروسي، كيريل ديميترييف. 
ولم يتم الكشف عن أي نتائج، لكن ويتكوف ظهر في مقطع فيديو وهو يقول: «لقد كان اجتماعاً إيجابياً للغاية»، ولم يدل بالمزيد من التصريحات. ويريد ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا التي استمرت حوالي 4 سنوات. 
وقد اقتصرت محادثات مبعوثيه حتى الآن بشكل رئيسي على الجانب الأوكراني، بمشاركة دول أوروبية في بعض جولات المحادثات. 
ولا تشارك القيادة الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مباشر في المحادثات، ولكن من خلال علاقاتها مع ويتكوف وكوشنر.
أمنياً، أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا سقوط قتلى وجرحى جراء تبادل الهجمات بين الجانبين. 
وقال حاكم مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، إيفان فيدوروف: إن ثلاثة مدنيين قتلوا في ضربة روسية استهدفت المدينة. 
وأضاف فيدوروف: الهجوم أدى أيضاً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1500 مشترك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية تكثيف ضرباتها على منظومة الطاقة الأوكرانية. 
من جانبها، أفادت السلطات الروسية بسقوط قتلى كذلك. ففي مقاطعة بيلجورود، قتل أحد العاملين لدى رئيس أمن المنطقة في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة جرايفورون، بحسب ما قاله حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف. 
كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك المجاورة، ألكسندر بوجوماز، مقتل شخصين آخرين جراء ضربة بطائرة مسيرة منفصلة. 
وفي مكان آخر، أصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص بعدما اندلع حريق في مبنى سكني مرتفع إثر انفجارات يشتبه بها في جمهورية أديجيا الروسية الواقعة شرق البحر الأسود، وفق ما أفادت به السلطات. 
وقال زعيم أديجيا مراد كومبيلوف: إن هجوماً بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في بلدة نوفايا أديجيا، موضحاً أن 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وأن 15 سيارة دمرت، بينما تضررت 25 سيارة أخرى، دون تسجيل وفيات. 
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى سكنياً متعدد الطوابق متضرراً ومركبات مشتعلة.

