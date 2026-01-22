الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي وترامب يجتمعان على هامش "دافوس"

زيلينسكي وترامب
22 يناير 2026 13:41

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيجتمع بنظيره الأميركي دونالد ترامب عند الساعة 13,00 (12,00 ت غ)، مشيرة إلى أنه وصل إلى سويسرا.
ويعتزم الرئيس الأوكراني إلقاء كلمة خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عند الساعة 14,30 (13,30 ت غ)، وفق ما قال الناطق باسمه سيرغي نيكيفوروف في تصريحات إعلامية.
ويعقد اللقاء مع ترامب قبل ساعات قليلة من اجتماع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في سياق المساعي التي تبذلها واشنطن لإنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا منذ قرابة أربع سنوات.

ترامب: «مجلس السلام» سيتعامل مع أزمات تتجاوز غزة
واشنطن: محادثات السلام بشأن أوكرانيا حققت تقدماً كبيراً
