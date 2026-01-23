السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بغداد تدعو الدول الأوروبية إلى تسلّم مواطنيها من معتقلي «داعش»

عناصر أمن سوريين عند بوابة مخيم الهول (أ ف ب)
24 يناير 2026 02:07

هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، دول العالم إلى استلام مواطنيها من معتقلي تنظيم «داعش» الذين ينقلون حالياً من السجون السورية إلى العراق.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما والوضع في سوريا ومصير معتقلي «داعش».
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين استعرضا تطورات الأوضاع في سوريا والنقل المؤقت لعدد من عناصر «داعش» من الجنسيات الأجنبية المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في سوريا وإيداعهم في السجون العراقية.
وأوضح البيان أن السوداني شدد في هذا الإطار على «أهمية أن تضطلع دول العالم لا سيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها وأن تتسلم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل».
وأشار البيان إلى أن «الرئيس الفرنسي أكد من جانبه التزام فرنسا بتقديم الدعم الفني والمالي لمعالجة وضع السجناء من عناصر داعش».

