ليبيا تعلن ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى بلادهم

مهاجرون غير شرعيين في مطار معيتيقة تمهيداً لترحيلهم إلى بلدهم (من المصدر)
24 يناير 2026 02:07

طرابلس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية الليبية ترحيل مجموعة من المهاجرين النيجريين غير الشرعيين عبر مطار معيتيقة الدولي.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني لمعالجة ملف الهجرة غير القانونية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإنسانية، حسب بيان الوزارة.
وأكدت الوزارة استمرار عمليات الترحيل ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من تدفّق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات كبيرة بسبب الهجرة غير الشرعية، كونها بوابة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا.
وبدأت وزارة الداخلية الليبية في السنوات الأخيرة تنفيذ برامج وطنية لمعالجة هذه الظاهرة، تشمل الترحيل الطوعي والاحتجاز المؤقت وإجراءات حماية حقوق المهاجرين، بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

