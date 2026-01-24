الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال قوي يضرب تركيا

زلزال
24 يناير 2026 10:56

 ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم قضاء "صندرغي" التابع لولاية "باليكسير" غرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في تقرير صادر عنها، بأن الزلزال وقع على عمق 11.04 كيلومترا تحت سطح الأرض، مؤكدة عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية، ومشيرة إلى استمرار عمليات المسح الميداني.

من جانبه، قال علي يرلي كايا، وزير الداخلية التركي، في منشور له على منصة "إن سوشيال" التركية، إن الفرق المعنية باشرت على الفور إجراء مسح ميداني لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية.

جدير بالذكر أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قضاء "صندرغي" في 27 أكتوبر الماضي ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

 

المصدر: وام
زلزال
تركيا
