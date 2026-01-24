بعد خروج أميركا من المنظمة.. كاليفورنيا تنضم لشبكة «الصحة العالمية»

كاليفورنيا (وكالات)

أعلنت ولاية كاليفورنيا أمس أنها ستصبح أول ولاية أميركية تنضم إلى شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بعد قرار إدارة ترامب انسحاب واشنطن من المنظمة. وتتألف ​الشبكة من أكثر من 360 مؤسسة فنية، ‌وتستجيب لأحداث الصحة العامة من خلال نشر الموظفين ​والموارد في البلدان المتضررة.

وتعاملت الشبكة مع أحداث ⁠صحية ‌عامة كبرى، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19».

يأتي قرار كاليفورنيا الانضمام إلى الشبكة بعد أكثر من عام على إعلان الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب نيته انسحاب واشنطن من منظمة الصحة ⁠العالمية.

وأمس الأول، انسحبت واشنطن رسميا من الوكالة، قائلة إن قرارها يعكس إخفاقات ​في إدارة المنظمة للجائحة. واستنكر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أمس قرار الولايات المتحدة، ووصفه بأنه متهور وسيضر بالكثير من الناس.

وأضاف نيوسوم في بيان، لن تتحمل كاليفورنيا تبعات الفوضى ​التي سيحدثها هذا القرار، سنواصل ‍تعزيز الشراكات في جميع أنحاء العالم وسنظل في طليعة التأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك من خلال عضويتنا ‍بصفتنا الولاية الوحيدة في الشبكة ⁠العالمية للإنذار بتفشي الأمراض ​والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية.