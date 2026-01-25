أكثر من مليون أميركي بدون كهرباء بسبب عاصفة شتوية

أصبح أكثر من مليون مشترك بدون كهرباء في جميع أنحاء الجنوب الأميركي اليوم الأحد بسبب عاصفة شتوية هائلة تجلب معها جليداً كثيفاً.

وأفاد الموقع الإلكتروني لرصد خدمات الكهرباء باور أوتيدج دوت كوم، بأن تينيسي كانت الأشد تضرراً، حيث انقطعت الخدمة عما يربو على 300 ألف عميل بها، بينما انقطعت الخدمة عن أكثر من 100 ألف عميل في كل من ولايات تكساس ومسيسيبي ولويزيانا.

ومن المتوقع أن يتواصل هطول الثلج والبرد حتى غد الاثنين في أنحاء عديدة من البلاد، يعقبه انخفاض شديد في درجات الحرارة، مما يتسبب في استمرار "آثار خطيرة على السفر والبنية التحتية" لعدة أيام، حسبما ذكرت خدمة الطقس الوطنية.