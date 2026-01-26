تحطم طائرة أثناء الإقلاع من مطار أميركي

تحطمت طائرة خاصة تحمل على متنها 8 أشخاص أثناء إقلاعها من مطار بانجور بولاية مين الأميركية يوم ، حسبما أفادت إدارة الطيران المدني الاتحادية الأميركية. وتحطمت الطائرة ، وهي من طراز بومباردييه تشالنجر 600، في حوالي الساعة 0745 من مساء الأحد. ولم ترد على الفور أنباء عن حالة الركاب. وتجري إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

ووقع الحادث فيما كانت تعاني منطقة نيو إنجلاند ومعظم أنحاء الولايات المتحدة من عاصفة شتوية قوية. وشهدت مدينة بانجور تساقطا مستمرا للثلوج يوم الأحد.