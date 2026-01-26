ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في جنوب الفلبين

ارتفع عدد ضحايا غرق عبارة للتنقل بين الجزر كانت تحمل على متنها أكثر من 350 شخصا في جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 15 قتيلا، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ما لا يقل عن 316 راكبا، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وقال مسؤولو خفر السواحل إن العبارة "إم/في تريشا كيرستين 3"، كانت تبحر إلى جزيرة جولو الجنوبية في مقاطعة سولو قادمة من مدينة زامبوانجا الساحلية وعلى متنها 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم عندما واجهت على ما يبدو مشاكل فنية وغرقت بعد منتصف الليل.

وصرح قائد خفر السواحل روميل دوا بأن العبارة غرقت في ظل ظروف جوية جيدة على بعد حوالي ميل بحري واحد (ما يقرب من كيلومترين) من قرية بالوك-بالوك الجزيرية في مقاطعة باسيلان، حيث نقل العديد من الناجين في البداية.

وأكد دوا أن التحقيق جارٍ لتحديد سبب ‌الحادث، مشيرا ​إلى أنه تم نشر طائرات وسفن عسكرية للمساعدة في جهود الإنقاذ .