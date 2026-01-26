الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في جنوب الفلبين

طاقم من خفر السواحل يعتنون بالناجين من العبارة الغارقة في الفلبين
26 يناير 2026 09:03

ارتفع عدد ضحايا غرق عبارة للتنقل بين الجزر كانت تحمل على متنها أكثر من 350 شخصا في جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 15 قتيلا، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ما لا يقل عن 316 راكبا، بحسب ما ذكره مسؤولون.
وقال مسؤولو خفر السواحل إن العبارة "إم/في تريشا كيرستين 3"، كانت تبحر إلى جزيرة جولو الجنوبية في مقاطعة سولو قادمة من مدينة زامبوانجا الساحلية وعلى متنها 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم عندما واجهت على ما يبدو مشاكل فنية وغرقت بعد منتصف الليل.
وصرح قائد خفر السواحل روميل دوا بأن العبارة غرقت في ظل ظروف جوية جيدة على بعد حوالي ميل بحري واحد (ما يقرب من كيلومترين) من قرية بالوك-بالوك الجزيرية في مقاطعة باسيلان، حيث نقل العديد من الناجين في البداية.
وأكد دوا أن التحقيق جارٍ لتحديد سبب ‌الحادث، مشيرا ​إلى أنه تم نشر طائرات وسفن عسكرية للمساعدة في جهود الإنقاذ .

 

 

المصدر: وكالات
الفلبين
غرق
غرق عبارة
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
