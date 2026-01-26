الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفيات جراء العاصفة الشتوية القوية في الولايات المتحدة

وفيات جراء العاصفة الشتوية القوية في الولايات المتحدة
26 يناير 2026 15:13

تستمر موجة البرد القارس الاثنين، في معظم أنحاء الولايات المتحدة، حيث أودت عاصفة قطبية قاسية بحياة عدد من الأشخاص، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم الإثنين، أن العاصفة الشتوية القاسية التي ضربت مساحات كبيرة من شمال أميركا أدت إلى وفاة 11 شخصا على الأقل.
وقالت شبكة "يو إس أيه توداي" نقلا عن السلطات المحلية، إن 13 شخصا على الأقل توفوا في خمس ولايات أميركية بينما قالت شبكة "سي إن إن" أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.
وقال عمدة نيويورك زهران ممداني إنه جرى افتراض أن خمسة أشخاص، جرى العثور عليهم متوفين في أماكن مفتوحة مطلع الأسبوع. ولكنه قال إن سبب الوفاة الرسمي لم يتحدد بعد.
وكانت هناك حالات وفيات أيضا على صلة بحوادث طرق خطيرة في أحوال جوية جليدية، بينها شخصان على الأقل في ولايتي تكساس وتينيسي بجنوب البلاد.

وحذرت السلطات من موجة برد قارس قد تستمر لأسبوع بعد العاصفة، لا سيما في السهول الشمالية الكبرى ومناطق أخرى في وسط البلاد، حيث قد تصل درجة الحرارة المحسوسة بفعل الرياح إلى 45 درجة مئوية دون الصفر.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عاصفة ثلجية
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
