وفيات جراء العاصفة الشتوية القوية في الولايات المتحدة

تستمر موجة البرد القارس الاثنين، في معظم أنحاء الولايات المتحدة، حيث أودت عاصفة قطبية قاسية بحياة عدد من الأشخاص، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم الإثنين، أن العاصفة الشتوية القاسية التي ضربت مساحات كبيرة من شمال أميركا أدت إلى وفاة 11 شخصا على الأقل.

وقالت شبكة "يو إس أيه توداي" نقلا عن السلطات المحلية، إن 13 شخصا على الأقل توفوا في خمس ولايات أميركية بينما قالت شبكة "سي إن إن" أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.

وقال عمدة نيويورك زهران ممداني إنه جرى افتراض أن خمسة أشخاص، جرى العثور عليهم متوفين في أماكن مفتوحة مطلع الأسبوع. ولكنه قال إن سبب الوفاة الرسمي لم يتحدد بعد.

وكانت هناك حالات وفيات أيضا على صلة بحوادث طرق خطيرة في أحوال جوية جليدية، بينها شخصان على الأقل في ولايتي تكساس وتينيسي بجنوب البلاد.

وحذرت السلطات من موجة برد قارس قد تستمر لأسبوع بعد العاصفة، لا سيما في السهول الشمالية الكبرى ومناطق أخرى في وسط البلاد، حيث قد تصل درجة الحرارة المحسوسة بفعل الرياح إلى 45 درجة مئوية دون الصفر.