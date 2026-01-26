إدارة الطيران الأميركية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تحطم الطائرة في ولاية مين

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن حادث تحطم الطائرة الخاصة في مطار بانجور الدولي بولاية مين.

وقالت الإدارة إن الحادث أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أحد أفراد الطاقم بجروح خطيرة.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "بومباردييه تشالنجر 600" وتقل ثمانية أشخاص، أثناء إقلاعها مساء أمس الأحد، إثر العاصفة الثلجية الشديدة التي تشهدها منطقة نيو إنجلاند ومعظم أنحاء الولايات المتحدة.

وأُغلق المطار، الذي يقع على بعد نحو 200 ميل شمال بوسطن، عقب الحادث.

وطوال عطلة نهاية الأسبوع، تسببت العاصفة الهائلة في هطول أمطار جليدية وأمطار متجمدة وثلوج عبر معظم النصف الشرقي من الولايات المتحدة، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية والبرية، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في الجنوب الشرقي.

يذكر أن طائرة "بومباردييه تشالنجر 600" هي طائرة أعمال عريضة الهيكل، مصممة لاستيعاب ما بين 9 و11 راكباً.