الأخبار العالمية

ترامب يرسل "قيصر الحدود" إلى مينيسوتا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتوم هومان - أرشيفية
26 يناير 2026 22:35

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إرسال مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه في فترة ولايته الأولى لقب "قيصر الحدود"، إلى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وذلك وسط موجة غضب متزايدة جراء الحملة ضد الهجرة غير الشرعية.
وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأرسل توم هومان إلى مينيسوتا الليلة. لم يكن منخرطاً في تلك المنطقة سابقاً، لكنه يعرف ويحب الكثير من الناس هناك. توم صلب لكنه منصف، وسيقدم تقاريره إلي مباشرة".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هومان سيساعد في تهدئة التوترات في المدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة لأسابيع عدة، وفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن هومان سيتولى "إدارة" عمليات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "لمواصلة اعتقال أسوأ المجرمين من الأجانب غير الشرعيين".

المصدر: د ب أ
