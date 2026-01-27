ترامب: سنرفع الرسوم الجمركية على كوريا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا المرتبطة بالسيارات والأخشاب والأدوية إلى 25 بالمئة.



ولم يتضح بعد متى ستدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.



وقالت ⁠الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن وزير الصناعة كيم جونغ كوان، الموجود حالياً في كندا، سيزور الولايات المتحدة ​قريباً ويلتقي بوزير التجارة هوارد لوتنيك. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الزيارة ستكون في الفترة من 28 إلى 31 يناير. وقال البيت الأزرق إنه لم يتم إخطاره رسمياً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.



وتوصلت واشنطن ‍وسول إلى اتفاق إطاري العام الماضي ⁠يحدد الرسوم الجمركية على واردات الولايات ​المتحدة من السيارات وقطع غيار السيارات الكورية عند 15 بالمئة، انخفاضاً من 25 ​بالمئة، ودخلت ‍الرسوم البالغة 15 بالمئة حيز التنفيذ في بداية نوفمبر.