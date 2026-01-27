الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إغلاق مدارس وانقطاع الكهرباء في إيرلندا بسبب "تشاندرا"

شارع غمرته المياه جراء فيضانات في إيرلندا الشمالية
27 يناير 2026 17:39

أُغلقت مئات المدارس في إيرلندا، وأصبح عشرات الآلاف من الأشخاص من دون كهرباء، اليوم الثلاثاء، جراء عاصفة "تشاندرا" التي ضربت الجزيرة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن العواصف القوية والأمطار عرقلت حركة الطيران.
وفي إيرلندا الشمالية، تم إغلاق أكثر من 300 مدرسة، كما صدر تحذير باللون الأصفر من هطول أمطار في مقاطعات عدة. وقد أُلغيت ما لا يقل عن 30 رحلة في مطار العاصمة بلفاست اليوم.
وقالت شركة الكهرباء في إيرلندا الشمالية إن 10 آلاف منشأة بدون كهرباء حالياً، بينما أفادت الشرطة بأن استمرار هطول الأمطار أدى بالفعل إلى وقوع فيضانات في عدد من الطرق.
وفي جمهورية إيرلندا، قال مجلس إمدادات الكهرباء إن نحو 20 ألف منزل ومزرعة وشركة أصبحوا بلا كهرباء.

