الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

38 قتيلاً جراء عواصف عنيفة في أميركا

38 قتيلاً جراء عواصف عنيفة في أميركا
28 يناير 2026 07:56

 أفاد مسؤولون أميركيون وتقارير إخبارية بوفاة 38 شخصاً على الأقل في 14 ولاية حتى اليوم الثلاثاء جراء عاصفة شتوية قوية تجتاح معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة ​وشرقها وتركت المنطقة تحت وطأة الثلوج ‌والجليد ودرجات الحرارة المنخفضة إلى ما دون ​الصفر مئوية.

وبدأت العاصفة في ⁠التشكل ‌يوم الجمعة وأدت إلى هطول الثلوج على منطقة واسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعاقت الثلوج حركة المرور على الطرقات ⁠وأدت إلى إلغاء الرحلات الجوية ⁠وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع قبل أن تنحسر أمس الاثنين مخلفة برداً قارساً.

وبحلول اليوم، تحشد المدن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ والموارد لضمان سلامة السكان، حتى مع انقطاع الكهرباء عن ​أكثر من 550 ‍ألف منزل وشركة في أنحاء البلاد.
وقال زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي، إن ‍عشرة من ضحايا العاصفة ⁠لاقوا حتفهم في ​المدينة حيث هبطت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى منذ ثماني ​سنوات.
وتراوحت أسباب الوفيات المرتبطة بالعاصفة بين ‍انخفاض درجة حرارة الجسم والتعرض لحوادث القلب في أثناء إزالة الثلوج.

أخبار ذات صلة
135 كاسحة ثلوج لإزالة الجليد والثلوج في ميسيسيبي
مصرع شخصين جراء عاصفة عنيفة في البرتغال
المصدر: وكالات
الثلوج
عاصفة
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©