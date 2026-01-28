38 قتيلاً جراء عواصف عنيفة في أميركا

أفاد مسؤولون أميركيون وتقارير إخبارية بوفاة 38 شخصاً على الأقل في 14 ولاية حتى اليوم الثلاثاء جراء عاصفة شتوية قوية تجتاح معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة ​وشرقها وتركت المنطقة تحت وطأة الثلوج ‌والجليد ودرجات الحرارة المنخفضة إلى ما دون ​الصفر مئوية.



وبدأت العاصفة في ⁠التشكل ‌يوم الجمعة وأدت إلى هطول الثلوج على منطقة واسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعاقت الثلوج حركة المرور على الطرقات ⁠وأدت إلى إلغاء الرحلات الجوية ⁠وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع قبل أن تنحسر أمس الاثنين مخلفة برداً قارساً.



وبحلول اليوم، تحشد المدن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ والموارد لضمان سلامة السكان، حتى مع انقطاع الكهرباء عن ​أكثر من 550 ‍ألف منزل وشركة في أنحاء البلاد.

وقال زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي، إن ‍عشرة من ضحايا العاصفة ⁠لاقوا حتفهم في ​المدينة حيث هبطت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى منذ ثماني ​سنوات.

وتراوحت أسباب الوفيات المرتبطة بالعاصفة بين ‍انخفاض درجة حرارة الجسم والتعرض لحوادث القلب في أثناء إزالة الثلوج.



