الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ماكرون: التوترات بشأن جرينلاند «جرس إنذار» لأوروبا

ماكرون: التوترات بشأن جرينلاند «جرس إنذار» لأوروبا
28 يناير 2026 22:19

 دعا الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الوضع الدفاعي لأوروبا في القطب الشمالي وسط توترات بشأن جزيرة جرينلاند، ووصف الموقف بأنه «جرس إنذار استراتيجي لكل أوروبا».
وتأتي تصريحات ماكرون في باريس اليوم الأربعاء أثناء استضافته رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيسلن.
وقال ماكرون: «في ظل وضع فرنسا في أقصى الشمال والوجود الاقتصادي الصيني والتداعيات الاستراتيجية لهذا التقارب، نتفق على أننا يجب أن نعزز وضعها الدفاعي في القطب الشمالي».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن العديد من الدول الأوروبية، وبينها فرنسا، بدأت بالفعل القيام بذلك بناء على طلب الدنمارك كجزء من المناورة العسكرية المشتركة «اركتيك انديورانس» (الصمود القطبي) في جرينلاند.
وقال ماكرون: يجب على أوروبا أن تؤكد مجددا سيادتها ومساهمتها في أمن القطب الشمالي، مع تكثيف الجهود لمواجهة التدخل الأجنبي والمعلومات المضللة.
وأضاف: «ندعم أيضا مشاركة أقوى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي من خلال إقامة أنشطة مراقبة معززة»، مضيفا أن فرنسا مستعدة للمشاركة.

