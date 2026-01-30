السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات القتلى بهجوم إرهابي في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية
31 يناير 2026 01:25

أبوجا (وكالات)

أودى هجوم إرهابي شنه تنظيم «داعش» بحياة العشرات، بمن فيهم جنود، في شمال شرق نيجيريا أمس الأول، وفق ما أفادت مصادر محلية.
ووقع الهجوم في «سابون غاري» في ولاية بورنو النائية التي تشهد منذ 2009 تناميا لعنف الإرهابيين من عناصر «بوكو حرام» و«داعش».
وقد أدّى العنف المتزايد إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين.
وقال ابراهيم ليمان، العضو في «فرقة المهام المشتركة المدنية» التي تؤازر الجيش النيجيري: «تشمل حصلية القتلى العشرات، وجثث كثيرة ما زالت في القاعدة، في حين ما زال جنود كثيرون في عداد المفقودين».
وأشار إلى أن 20 جثة، بما فيها جثث 5 جنود و15 عامل بناء وصيادون محليون، نقلت إلى المستشفى العام في بلدة «بيو» المجاورة.
وأكّد مسؤول عن الصيادين المحليين في ياماركومي بالقرب من بيو وممرضتان في مستشفى بيو وصول جثث ومصابين من «سابون غاري».
وكان الضحايا يعملون على جسر مروري دمر العام الماضي في هجوم إرهابي سابق وكانوا في طريقهم إلى قاعدتهم وقت تعرضهم للهجوم.
وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بمقتل 9 جنود على الأقل في كمين نصبه عناصر من «داعش» بالقرب من الحدود مع النيجر الأسبوع الماضي.

