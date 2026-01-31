مسلحون يقتلون العشرات في نيجيريا

مايدوجوري (وكالات)



أكد مسؤولو الأمن، أمس، أن متطرفين مسلحين في شمال شرق نيجيريا قتلوا العشرات من الأشخاص أوائل الأسبوع الماضي في هجمات منفصلة استهدفت موقع بناء ومنشأة عسكرية. وقال ضابط من قيادة شرطة ولاية بورنو، إن المسلحين قتلوا 25 عامل بناء على الأقل خلال كمين الخميس الماضي، في بلدة سابون جوري في الولاية.

وتحدث الضابط مشترطاً عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث مع الصحفيين. وغالباً ما ترفض السلطات في نيجيريا التأكيد علانية حصيلة الوفيات في الهجمات مستشهدة بأسباب أمنية. وقال المسؤول الشرطي «إنها حصيلة مدمرة، ويشير أسلوب الهجمات مباشرة إلى متمردي بوكو حرام الذين يقاومون منذ فترة طويلة المشاريع التطويرية في تلك المناطق».