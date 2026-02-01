كييف تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 76 من أصل 90 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 90 طائرة مسيرة. وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 30:08، أسقطت قوات الدفاع الجوي 76 طائرة من دون طيار.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليلة الماضية. وقال البيان إنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.