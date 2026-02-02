الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لورا فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا من الجولة الأولى

مرشحة كوستاريكا للرئاسة لورا فرنانديز، تلوح لمؤيديها بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في سان خوسيه
2 فبراير 2026 08:20

فازت المرشحة اليمينية لورا فرنانديز بالانتخابات الرئاسية في كوستاريكا الأحد. 
وأقرّ منافسها الرئيسي، الخبير الاقتصادي ألفارو راموس المنتمي ليمين الوسط، بالهزيمة، بينما أظهرت نتائج فرز حوالي 81% من مراكز الاقتراع حصول فرنانديز على ما يقارب 49% من الأصوات، أي بزيادة 9 نقاط عن النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، مقارنة بنسبة راموس البالغة 33%. 
وأعلنت فرنانديز، وهي وزيرة سابقة متخصة في علم السياسة، فوزها، ووصفت نفسها بأنها "الرئيسة المنتخبة" خلال مكالمة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو تشافيز عُرضت عبر التلفزيون.

البرلمان العراقي يُرجئ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
بدء التصويت في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العامة في ميانمار
المصدر: وكالات
انتخابات
كوستاريكا
الانتخابات الرئاسية
