الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ريم الهاشمي: حوكمة غزة وإدارتها مسؤولية الشعب الفلسطيني

ريم الهاشمي: حوكمة غزة وإدارتها مسؤولية الشعب الفلسطيني
2 فبراير 2026 17:19

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة. وجددت دولة الإمارات التأكيد على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني.
وشددت معاليها على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.

المصدر: وام
حرب غزة
فلسطين
ريم الهاشمي
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
