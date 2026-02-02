النمسا تشهد ارتفاعاً في معدل البطالة

ارتفع معدل البطالة في النمسا خلال أول أشهر العام الجاري، بنسبة 2.4%، بواقع 10,679 شخصاً، ليصل إلى مستوى 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها على أساس سنوي، وبلغ عدد العاطلين عن العمل أو المنخرطين في برامج التدريب 456,192 شخصاً، وفقاً لبيانات وزارة العمل.

وأوضحت كورينا شومان، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية النمساوية أن سوق العمل في النمسا لا يزال متأثراً بضعف الاقتصاد، مشيرة إلى أن البلاد لا تزال تمر بمرحلة ركود اقتصادي ، وفي المقابل أكدت أن سوق العمل يُظهر في الوقت نفسه «بوادر استقرار أولية».

من جانبها أكدت بيترا دراكسل، رئيسة دائرة التوظيف العامة في النمسا، أن «اقتصاد النمسا يتجه نحو التعافي ببطء وعلى مراحل»، واستندت إلى تقديرات مراكز أبحاث اقتصادية بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 1% خلال العام الجاري 2026.