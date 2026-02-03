الأمن السوري يدخل القامشلي

القامشلي (وكالات)



بدأت قوات الأمن السورية، أمس، الدخول إلى القامشلي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، تنفيذاً لاتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين الطرفين. ويأتي ذلك غداة بدء انتشار وحدات من القوات الحكومية في مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب، وفي ريف كوباني ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال محافظة حلب، بموجب اتفاق نصّ على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن «رتلا من الأمن الداخلي بدأ الدخول إلى مدينة القامشلي».

وفي وقت سابق، أمس، فرضت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، حظراً للتجوال في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا، في خطوة سبقت بدء دخول قوات الأمن الحكومية إليها، بموجب اتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين الطرفين.