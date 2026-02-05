القوات الباكستانية تعلن قتل 216 إرهابياً

إسلام آباد (وكالات)

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أمس، أن القوات الأمنية اختتمت بنجاح عملية «رد الفتنة 1»، حيث قضت على 216 إرهابياً في عدة اشتباكات وعمليات تطهير بإقليم «بلوشستان».

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الإدارة قالت في بيان: «تم تنفيذ عمليات منسقة وسريعة ومبنية على معلومات استخباراتية ضد عناصر إرهابية تسعى إلى زعزعة السلام والتنمية من خلال استهداف المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال».

من ناحية أخرى، لقى 36 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 22 من أفراد قوات الأمن حتفهم في هذه العمليات.

وتعطلت الحياة ‌في «بلوشستان»، أكبر أقاليم باكستان، ​يوم السبت الماضي، عندما شنت جماعة مسلحة هجمات على مدارس وبنوك وأسواق ومنشآت أمنية في أنحاء الإقليم في واحدة من أكبر الهجمات على الإطلاق.

وبدأت الضربات المنسقة للمسلحين في أكثر من 12 موقعاً بعد أن أطلق الجيش ​عملية «رد الفتنة 1» التي تستند إلى معلومات مخابرات، وقال الجيش «إنها بدأت في 29 يناير».

وذكر الجيش في بيان: «من خلال التخطيط الدقيق ​ومعلومات مخابرات يمكن التحرك بناء ‍عليها والتنفيذ المشترك السلس، تعاملت قوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون الباكستانية بدقة وحزم، بدعم من وكالات المخابرات في إطار عملية ‍رد الفتنة 1»، مضيفاً أن ⁠216 إرهابياً قتلوا في جميع ​أنحاء «بلوشستان» منذ بدء العملية.