الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين وينفذ عمليات نسف واسعة للمباني في غزة

غزة (الاتحاد)

قتل فلسطينيان اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقتي جباليا البلد والواحة شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية، أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ، فجر الجمعة، عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في مناطق متفرقة في قطاع غزة».

وأضافت: «جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في أماكن تواجده شمال شرقي مدينة غزة، ضمن سياسة تدمير المربعات السكنية التي يتبعها في المنطقة».

وتابعت: «في شمال القطاع، نفذ جيش الاحتلال أيضاً عمليات نسف إضافية استهدفت منشآت ومباني في مناطق شمالي قطاع غزة، وسط دوي انفجارات ضخمة هزت المنطقة».

وأشارت: «في مدينة خان يونس، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف جديدة استهدفت منطقة جنوب شرقي مدينة خان يونس، تزامنا مع تحركات عسكرية مكثفة».

وفي رفح، جدد الطيران المروحي الإسرائيلي إطلاق النار بشكل كثيف على مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة في المدينة.

وأضافت أن «سماء المدينة شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي الذي استهدف بنيرانه عدة أحياء».

وفي خان يونس، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النيران المكثفة تجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.