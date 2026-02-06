السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسلح يفجر حزاماً ناسفاً أثناء محاولة اعتقاله في العراق

عناصر من الجيش العراقي (أرشيفية)
6 فبراير 2026 22:21

فجّر إرهابي حزاماً ناسفاً كان يرتديه، اليوم الجمعة، أثناء محاولة قوات الأمن اعتقاله في غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، ما أدى إلى مقتله وإصابة عنصرين أمنيين، حسبما أفاد مسؤول أمني عراقي.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العملية نُفذت في منطقة بمديرية القائم المتاخمة لسوريا.
وأضاف أن "المعلومات الأولية" تؤكد عدم مقتل أي من عناصر قوات الأمن، بينما أُصيب عنصران ونُقلا لتلقي العلاج.
وذكرت وكالة الأمن القومي العراقية، في بيان، أن عناصرها حاصروا مخبأً لمسؤول في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من حراسه الشخصيين. وقد فجّر أحد الحراس حزامه الناسف، ما أدى إلى مقتله. 

المصدر: وكالات
