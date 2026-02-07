الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إصدار ثاني أعلى تحذير من العواصف في إسبانيا والبرتغال

المياه تغمر حديقة ألعاب أطفال قرب قرطبة في إسبانيا
7 فبراير 2026 18:15

أصدرت البرتغال وإسبانيا، اليوم السبت، ثاني أعلى مستوى من التحذير من العواصف في عدة مناطق، بسبب عاصفة قوية أخرى تجتاح المنطقة من المحيط الأطلسي.
وصدرت الإنذارات باللون البرتقالي، وسط أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية على السواحل.
وضربت العاصفة "مارتا" البرتغال، صباح اليوم السبت، قبل أن تضرب أجزاء من إسبانيا، لاسيما في المناطق الجنوبية والغربية من إقليم الأندلس وإكستريمادورا، بعد أيام فقط من تعرض معظم شبه الجزيرة الأيبيرية لطقس عاصف سببته العاصفة ليوناردو التي انحسرت أمس الجمعة.
وفي إسبانيا، توفيت امرأة في أحد الأنهار في منطقة مالقة، طبقا لما ذكرته قناة (آر.تي.في.إي) التلفزيونية. وفي البرتغال، لقي 13 شخصا حتفهم الأسبوع الماضي، نتيجة  لسلسلة من العواصف.
واستدعي الجيش في البلدين لدعم خدمات الحماية المدنية.

المصدر: د ب أ
إسبانيا
البرتغال
تحذير
عواصف
عاصفة
