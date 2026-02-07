العراق يتسلم من سوريا المئات من إرهابيي داعش

تسلّم العراق حتى الآن 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا والذين بدأ الجيش الأميركي الشهر الماضي نقلهم، حسبما قال مسؤول عراقي اليوم السبت.

يُعدّ هؤلاء من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الشهر الماضي بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة".

وقال سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني إن "العراق تسلم 2225 إرهابيا من الجانب السوري برا وجوا بالتنسيق مع التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن منذ العام 2014 لمحاربة التنظيم المتشدد.

ونوّه معن إلى أنهم محتجزون في "مراكز نظامية مشدّدة".

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص. ويمكث في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المدانون بالانتماء للتنظيم.

وأعلن القضاء العراقي، الاثنين، مباشرة إجراءات التحقيق مع 1387 معتقلا تسلّمهم في إطار عملية الجيش الأميركي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أكّد معن اليوم أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة".