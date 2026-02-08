تقديرات: فوز المرشح الاشتراكي برئاسة البرتغال

فاز المرشّح الاشتراكي المعتدل أنطونيو جوزيه سيغورو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرتغال، الأحد، متقدما بفارق كبير على أندريه فينتورا منافسه من أقصى اليمين، وفقاً لتقديرين بثتهما قنوات محلية يستندان إلى استطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب هذين التوقّعين، سيحصل سيغورو (63 عاما) على 67 إلى 73 في المئة من الأصوات، مقابل 27 إلى 33 في المئة من الأصوات لفينتورا (43 عاما)، ما يؤهله بالتالي لأن يخلف في مارس، الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي شغل المنصب لعشر سنوات.