4583 «داعشياً» نقلوا من سوريا إلى العراق

هدى جاسم (بغداد)

تسلّم العراق حتى الآن 4583 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا والذين بدأ الجيش الأميركي الشهر الماضي بنقلهم، حسبما قال مسؤول عراقي أمس.

ويُعدّ هؤلاء من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف، كانت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» قد أعلنت الشهر الماضي بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى «ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة».

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، أمس: إن العراق تسلم حتى اليوم 4583 من عناصر التنظيم المحتجزين في سوريا، مؤكداً أن عمليات النقل تتمّ «برّاً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014 لمحاربة التنظيم.

وأشار معن إلى أن جميع عناصر داعش القادمين من سوريا، يحملون جنسيات العراق وسوريا إضافة إلى 42 دولة عربية وأجنبية، وسيحاكمون وفق قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب بعد إجراء التحقيق معهم وفق الاختصاص المكاني والانتماء إلى داعش. ومتاح للعراق محاكمتهم وتنفيذ العقوبة بحقهم.

ووصف معن عناصر داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بأنهم قنبلة بشرية موقوته لو كانوا خارج السجون. وقال: «هم الآن في سجون عراقية مؤمنة، تجنبنا خطورتهم، والعراق اليوم رأس حربة في محاربة الإرهاب ولدينا تعاون وتنسيق مع جميع دول العالم وهناك تنسيق مستمر بشأن هذه القضية». وذكر: «المعتقلون ليسوا أشخاصاً عاديين وهناك لجان حكومية ومن مستشاري الأمن القومي تعمل على تفكيك الفكر الظلامي لعناصر داعش، ولدينا اليوم جهد كبير داخل السجون لتفكيك فكر داعش التكفيري».

من جانبه، جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، موقف العراق وحرصه على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها. وقال السوداني، خلال استقباله سفير الأردن في بغداد ماهر سالم الطراونة: «نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق جاء بقرار عراقي للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وعلى الدول المعنية التعاون بهذا الملف وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين».