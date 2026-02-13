روسيا تعلن موعد ومكان مباحثات جديدة بشأن أوكرانيا

تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لمحاولة التوصل الى تسوية للأزمة في جنيف في 17 فبراير الجاري و18 منه، بحسب ما أفاد الكرملين اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله "الجولة المقبلة من المفاوضات... ستعقد في 17 و18 فبراير في جنيف، وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".

وأضاف بيسكوف أن فلاديمير ميدينسكي المستشار ⁠في الرئاسة الروسية، الذي شارك في جولات عدّة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، سيقود وفد موسكو في جنيف.

وردا على سؤال بهذا الشأن، أكد دميترو ليتفين مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ وفد كييف "يستعد" لهذه المحادثات.

والأربعاء، أكد زيلينسكي أنّ واشنطن اقترحت تنظيم جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو، في ميامي الأسبوع المقبل.



