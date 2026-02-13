السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
روسيا تعلن موعد ومكان مباحثات جديدة بشأن أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
13 فبراير 2026 16:47

تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لمحاولة التوصل الى تسوية للأزمة في جنيف في 17 فبراير الجاري و18 منه، بحسب ما أفاد الكرملين اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله "الجولة المقبلة من المفاوضات... ستعقد في 17 و18 فبراير في جنيف، وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".
وأضاف بيسكوف أن فلاديمير ميدينسكي المستشار ⁠في الرئاسة الروسية، الذي شارك في جولات عدّة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، سيقود وفد موسكو في جنيف.
وردا على سؤال بهذا الشأن، أكد دميترو ليتفين مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ وفد كييف "يستعد" لهذه المحادثات.
والأربعاء، أكد زيلينسكي أنّ واشنطن اقترحت تنظيم جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو، في ميامي الأسبوع المقبل.

الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
فون دير لايين: على أوروبا «رفع مستوى أدائها الدفاعي»
أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة
الأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
