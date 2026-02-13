السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نقل آلاف السجناء من داعش من سوريا إلى العراق

سيارات عسكرية من الجيش الأميركي ترافق حافلات تنقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق
13 فبراير 2026 17:10

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أنها أنجزت نقل أكثر من خمسة آلاف سجين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي  من سوريا الى العراق، بعد عملية استغرقت ثلاثة أسابيع.
وأوضحت القيادة، في بيان، أن "مهمة النقل، التي استغرقت 23 يوما، بدأت في 21 يناير، ونقلت خلالها القوات الأميركية بنجاح أكثر من 5700 مقاتل بالغ من الذكور في التنظيم من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى العراق".
وذكر الميجر جنرال كيفن لامبرت، وهو من قيادات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن "التطبيق الناجح ​والمنظم والآمن ‌لعملية ⁠النقل سيساعد ‌في منع عودة ‌تنظيم داعش إلى الظهور في سوريا".

المصدر: وكالات
