نقل آلاف السجناء من داعش من سوريا إلى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أنها أنجزت نقل أكثر من خمسة آلاف سجين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي من سوريا الى العراق، بعد عملية استغرقت ثلاثة أسابيع.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن "مهمة النقل، التي استغرقت 23 يوما، بدأت في 21 يناير، ونقلت خلالها القوات الأميركية بنجاح أكثر من 5700 مقاتل بالغ من الذكور في التنظيم من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى العراق".

وذكر الميجر جنرال كيفن لامبرت، وهو من قيادات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن "التطبيق الناجح ​والمنظم والآمن ‌لعملية ⁠النقل سيساعد ‌في منع عودة ‌تنظيم داعش إلى الظهور في سوريا".