العراق ينفي تغيير خطط انسحاب القوات الأميركية

هدى جاسم (بغداد)

نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، وجود أي تغيير في خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن فؤاد حسين، أنه «لا تغيير في خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2026».

وأشار حسين إلى أنه «تم نقل نحو 3000 عنصر من داعش إلى العراق من سوريا».

وأكد وزير الخارجية العراقي أن «دول أوروبا الأكثر تردداً بشأن تسلم مواطنيها من داعش والعراق يجري محادثات مع دول أخرى لتسليم مواطنيها».

وشدد على أن «العراق يحتاج إلى مزيد من الدعم المالي للتعامل مع تدفق الإرهابيين من سوريا إلى العراق».

وكان المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، قد أكد في وقت سابق أمس، أن «الإجراءات الحكومية بخصوص نقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق سليمة»، وذكر أن «عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 إرهابياً من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى».