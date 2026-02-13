السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق ينفي تغيير خطط انسحاب القوات الأميركية

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بالعراق (أرشيفية)
14 فبراير 2026 01:47

هدى جاسم (بغداد)

نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، وجود أي تغيير في خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن فؤاد حسين، أنه «لا تغيير في خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2026».
وأشار حسين إلى أنه «تم نقل نحو 3000 عنصر من داعش إلى العراق من سوريا».
وأكد وزير الخارجية العراقي أن «دول أوروبا الأكثر تردداً بشأن تسلم مواطنيها من داعش والعراق يجري محادثات مع دول أخرى لتسليم مواطنيها».
وشدد على أن «العراق يحتاج إلى مزيد من الدعم المالي للتعامل مع تدفق الإرهابيين من سوريا إلى العراق».
وكان المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، قد أكد في وقت سابق أمس، أن «الإجراءات الحكومية بخصوص نقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق سليمة»، وذكر أن «عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 إرهابياً من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى».

القوات الأميركية
أميركا
القوات الأميركية في العراق
انسحاب القوات الأميركية
العراق
وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
داعش
سوريا
