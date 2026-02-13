السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا

مركبات عسكرية إسرائيلية عند معبر القنيطرة - أرشيفية
14 فبراير 2026 01:47

دمشق (الاتحاد)

توغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، أمس، في ريف القنيطرة جنوب سوريا مجدداً، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».
وأضافت الوكالة أن «قوة مؤلفة من 6 آليات من نوع همر، توغلت بمنطقة التل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين الزوان في ريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منزل أحد أهالي القرية وقامت بتفتيشه».
وفي وقت سابق من فبراير الجاري، توغلت قوات تابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق بالقنيطرة وريفها الشمالي في الجنوب السوري قبل أن تنسحب من المنطقة في وقت لاحق.
وكانت مديرية إعلام القنيطرة، وثقت في تقرير لها، توغلات إسرائيل خلال النصف الأول من يناير الماضي، إذ شملت استهداف 17 منطقة وإقامة 9 حواجز مؤقتة وتنفيذ 15 توغلاً عسكرياً، إلى جانب 8 حالات اعتقال مؤقت، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 15 من يناير.

