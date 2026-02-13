السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل وإصابة 25 شخصاً جراء حريق في بودابست

رجل إطفاء يعمل على إخماد الحريق في ضواحي بودابست
14 فبراير 2026 01:46

بودابست (وكالات)

أعلنت السلطات المجرية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون إثر اندلاع حريق في مبنى أمس، في إحدى ضواحي العاصمة بودابست. 
وانتشرت ألسنة اللهب داخل بناء من طابقين في منطقة «بوداكيسي» قرب بودابست، لكن رجال إطفاء من العاصمة أخمدوا النيران، وفقاً للمديرية العامة الوطنية لإدارة الكوارث. 
وتم إرسال ما يربو على 40 مسعفاً و18 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق. 
وانتشل رجال الإطفاء العديد من الناجين وثلاث إسطوانات غاز من المبنى. 
وتم العثور على جثث رجلين وامرأة أسفل سطح منهار في البناية، وفقاً لمتحدث باسم مديرية إدارة الكوارث. 
وعالج المسعفون 22 شخصاً من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحريق، من بينها 4 إصابات تهدد الحياة. 
وتم نقل المصابين إلى 8 مستشفيات في بودابست لتلقي المزيد من العلاج.

بودابست
حوادث الحرائق
الحرائق
المجر
السلطات المجرية
