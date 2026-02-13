مقتل وإصابة 25 شخصاً جراء حريق في بودابست

بودابست (وكالات)

أعلنت السلطات المجرية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون إثر اندلاع حريق في مبنى أمس، في إحدى ضواحي العاصمة بودابست.

وانتشرت ألسنة اللهب داخل بناء من طابقين في منطقة «بوداكيسي» قرب بودابست، لكن رجال إطفاء من العاصمة أخمدوا النيران، وفقاً للمديرية العامة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتم إرسال ما يربو على 40 مسعفاً و18 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وانتشل رجال الإطفاء العديد من الناجين وثلاث إسطوانات غاز من المبنى.

وتم العثور على جثث رجلين وامرأة أسفل سطح منهار في البناية، وفقاً لمتحدث باسم مديرية إدارة الكوارث.

وعالج المسعفون 22 شخصاً من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحريق، من بينها 4 إصابات تهدد الحياة.

وتم نقل المصابين إلى 8 مستشفيات في بودابست لتلقي المزيد من العلاج.