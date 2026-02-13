السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يوجه نداء إلى زيلينسكي بشأن أزمة أوكرانيا

ترامب يدلي بتصريح صحفي في البيت الأبيض
13 فبراير 2026 22:02

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إبرام اتفاق لإنهاء الأزمة، قائلاً إن روسيا ترغب في ذلك.
وأكد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "على زيلينسكي أن يُسرع في التحرك. روسيا ترغب في إبرام اتفاق، وعليه أن يُسرع في التحرك، وإلا سيُضيع فرصة عظيمة. عليه أن يتحرك".
وتعقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لمحاولة التوصل إلى تسوية للأزمة في جنيف في 17 و18 فبراير الجاري، بحسب ما أفاد الكرملين اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله "الجولة المقبلة من المفاوضات... ستعقد في 17 و18 فبراير في جنيف، وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".
وأضاف بيسكوف أن فلاديمير ميدينسكي المستشار ⁠في الرئاسة الروسية، الذي شارك في جولات عدّة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، سيقود وفد موسكو في جنيف.
وردا على سؤال بهذا الشأن، أكد دميترو ليتفين مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ وفد كييف "يستعد" لهذه المحادثات.

المصدر: وكالات
