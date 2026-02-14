الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للوحدة وتكثيف الدعم قبل رمضان

وجه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى المجتمع الدولي الجمعة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكد فيها أن هذا الشهر الفضيل يمثل فترة مقدسة للتأمل والصلاة، ويجسد رؤية نبيلة قائمة على الأمل والسلام.

وقال غوتيريش في رسالته التي أعلنها ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسمه إن رؤيته في هذا الشهر الفضيل، لا تزال بعيدة المنال بالنسبة لعدد كبير من أفراد الأسرة الإنسانية وفي ظل استمرار المعاناة في مناطق عدة حول العالم حيث النزاعات والجوع والنزوح والتمييز.

ودعا الجميع في هذه الأوقات العصيبة والمليئة بالانقسامات، إلى الاستجابة لرسالة رمضان الخالدة عبر تجاوز الانقسامات، وتقديم العون والأمل للمحتاجين، وحماية حقوق وكرامة كل إنسان.