قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

تبحث القمة، التي تعقد تحت شعار "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063"، الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي، وشرق الكونغو الديمقراطية وغيرها إلى جانب التهديدات المتنامية للإرهاب العابر للحدود وانعدام الأمن البحري علاوة على مستقبل القارة وقضايا المياه واستجابة القارة لتغير المناخ والأزمات الإنسانية.

كما تناقش القمة مستقبل القارة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1,4 مليار نسمة.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة خلال افتتاح أعمال القمة، إن أفريقيا ستبقى الأولوية القصوى للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن تكون أفريقيا حاضرة في مجلس الأمن الدولي.

ولفت غوتيريش إلى أن أفريقيا يمكن أن تكون محركا أساسيا للطاقة في العالم.

من جانبه، قال محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في كلمته إن الشعوب الأفريقية لا تزال تدفع ثمنا باهظا لعدم الاستقرار في عدد من بلدانها.