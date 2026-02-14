الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يتحدث مع ويتكوف قبل مباحثات جنيف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
15 فبراير 2026 00:54

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه تحدث هاتفيا مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في جنيف.
وقال زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي "أجريت محادثة مع مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الاجتماعات الثلاثية في جنيف. ونحن نتطلع إلى اجتماعات مثمرة".
وأعلنت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، عن عقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية برعاية أميركية في جنيف يومي 17 و18 فبراير الجاري، إيذانا ببدء المرحلة التالية من المفاوضات الشاقة الرامية إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات. 

أخبار ذات صلة
ترامب يطالب الرئيس الأوكراني بـ«التحرك» بشأن اتفاق السلام
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
ستيف ويتكوف
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©