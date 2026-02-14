زيلينسكي يتحدث مع ويتكوف قبل مباحثات جنيف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه تحدث هاتفيا مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي "أجريت محادثة مع مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الاجتماعات الثلاثية في جنيف. ونحن نتطلع إلى اجتماعات مثمرة".

وأعلنت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، عن عقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية برعاية أميركية في جنيف يومي 17 و18 فبراير الجاري، إيذانا ببدء المرحلة التالية من المفاوضات الشاقة الرامية إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.