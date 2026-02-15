روبيو يدلي بتصريح بشأن علاقة أميركا بأوروبا

أدلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بتصريحات بشأن علاقة الولايات المتحدة بحليفتها أوروبا.

وأعلن روبيو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحب بتخلي أوروبا عن "اعتمادها" على الولايات المتحدة في قضايا الدفاع والأمن.

وأضاف الوزير الأميركي، خلال زيارة إلى سلوفاكيا عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن "لا نريد من أوروبا أن تكون تابعة للولايات المتحدة. نريد أن نكون شركاء لكم. نريد العمل مع أوروبا، ونريد العمل مع حلفائنا".

وبدأ روبيو، اليوم الأحد جولة تستمر يومين لتعزيز العلاقات مع سلوفاكيا والمجر.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، أن روبيو سيستغل هذه الزيارة لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة والقضايا الثنائية، بما في ذلك التزامات ⁠حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال روبيو للصحفيين، قبل مغادرته إلى أوروبا يوم الخميس "الدولتان ​قويتان جدا معنا ومتعاونتان جدا مع الولايات المتحدة وتعملان معنا بشكل وثيق ​وهي فرصة ‌جيدة لزيارتهما وهما دولتان لم أزرهما من قبل".

واجتمع ⁠روبيو، اليوم، مع كل من الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.