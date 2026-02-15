روسيا تعلن السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)



تفقد رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، قواته في أوكرانيا، حيث أكد السيطرة على 12 قرية في شرق البلاد خلال فبراير، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع أمس.

وقال غيراسيموف: «خلال أسبوعين في فبراير، ورغم الظروف الشتوية القاسية، حررت القوات 12 قرية».

وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونيتسك في شرق البلاد في إطار أي اتفاق سلام محتمل يضع حداً للنزاع، وهو ما ترفضه كييف.

وأتت زيارة رئيس الأركان الروسي قبل أيام من عقد موسكو وكييف وواشنطن جولة محادثات جديدة في جنيف؛ بهدف وضع حد للهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، والذي يتم عامه الرابع في أواخر فبراير. وأكد غيراسيموف أن قواته تواصل التقدم باتجاه مدينة سلوفيانسك الصناعية، وتبعد القوات الروسية نحو 15 كيلومتراً عنها.

وقال غيراسيموف: إن موسكو تعمل على توسيع «منطقة أمنية» في أنحاء حدودية من سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا حيث تسيطر على بعض المناطق. وأفاد بأنه سيناقش مع ضباطه «الإجراءات المقبلة في اتجاه دنيبروبتروفسك»، الإقليم الذي دخلته القوات الروسية خلال الصيف الماضي.

في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، بأن أوروبا، بسبب «جمودها الأيديولوجي»، ورفضها الانخراط في حوار مباشر مع روسيا، قد حرمت نفسها فعلياً من مقعد على طاولة مفاوضات السلام بشأن التسوية الأوكرانية.

وأشار في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية إلى أنه بسبب «جمودهم الأيديولوجي، وعدم كفاءتهم الصريحة»، فإن المسؤولين حالياً عن صياغة توجهات السياسة الخارجية لـ«أوروبا الموحدة» قد ارتكبوا خطأ استراتيجياً.

وقال جالوزين: «من خلال رفض الحوار المباشر مع بلادنا، حرمت بروكسل نفسها أساساً من مكان على طاولة المفاوضات».

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 1200 قنبلة جوية موجهة و50 صاروخاً، معظمها باليستية، على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.



أعمال التعافي

وقال زيلينسكي: «تتواصل أعمال التعافي يومياً في مدننا ومجتمعاتنا بعد الهجمات الروسية. ففي هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1200 قنبلة جوية موجهة، و50 صاروخاً على أوكرانيا، معظمها باليستية. وتعرضت مناطق أوديسا، ودونيتسك، وزابوريجيا، وسومي لهجمات معادية».

وأضاف: قطاع الطاقة هو الهدف الرئيسي للهجمات الروسية، كما كان الحال سابقاً.

وتابع زيلينسكي أن الجانب الأوكراني اتفق في ميونيخ مع قادة صيغة برلين على حزم محددة من المساعدات في قطاع الطاقة والعسكرية لأوكرانيا حتى 24 فبراير الجاري.