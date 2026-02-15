الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا

رجال إطفاء أوكرانيون يُخمدون حريقاً اندلع عقب غارة روسية بطائرة مسيرة في أوديسا (رويترز)
16 فبراير 2026 02:07

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

تفقد رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، قواته في أوكرانيا، حيث أكد السيطرة على 12 قرية في شرق البلاد خلال فبراير، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع أمس.
وقال غيراسيموف: «خلال أسبوعين في فبراير، ورغم الظروف الشتوية القاسية، حررت القوات 12 قرية».

أخبار ذات صلة
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
إسقاط طائرات مسيرة قرب موسكو

وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونيتسك في شرق البلاد في إطار أي اتفاق سلام محتمل يضع حداً للنزاع، وهو ما ترفضه كييف.
وأتت زيارة رئيس الأركان الروسي قبل أيام من عقد موسكو وكييف وواشنطن جولة محادثات جديدة في جنيف؛ بهدف وضع حد للهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، والذي يتم عامه الرابع في أواخر فبراير. وأكد غيراسيموف أن قواته تواصل التقدم باتجاه مدينة سلوفيانسك الصناعية، وتبعد القوات الروسية نحو 15 كيلومتراً عنها.
وقال غيراسيموف: إن موسكو تعمل على توسيع «منطقة أمنية» في أنحاء حدودية من سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا حيث تسيطر على بعض المناطق. وأفاد بأنه سيناقش مع ضباطه «الإجراءات المقبلة في اتجاه دنيبروبتروفسك»، الإقليم الذي دخلته القوات الروسية خلال الصيف الماضي.
في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، بأن أوروبا، بسبب «جمودها الأيديولوجي»، ورفضها الانخراط في حوار مباشر مع روسيا، قد حرمت نفسها فعلياً من مقعد على طاولة مفاوضات السلام بشأن التسوية الأوكرانية. 
وأشار في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية إلى أنه بسبب «جمودهم الأيديولوجي، وعدم كفاءتهم الصريحة»، فإن المسؤولين حالياً عن صياغة توجهات السياسة الخارجية لـ«أوروبا الموحدة» قد ارتكبوا خطأ استراتيجياً. 
وقال جالوزين: «من خلال رفض الحوار المباشر مع بلادنا، حرمت بروكسل نفسها أساساً من مكان على طاولة المفاوضات».
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 1200 قنبلة جوية موجهة و50 صاروخاً، معظمها باليستية، على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

أعمال التعافي
وقال زيلينسكي: «تتواصل أعمال التعافي يومياً في مدننا ومجتمعاتنا بعد الهجمات الروسية. ففي هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1200 قنبلة جوية موجهة، و50 صاروخاً على أوكرانيا، معظمها باليستية. وتعرضت مناطق أوديسا، ودونيتسك، وزابوريجيا، وسومي لهجمات معادية». 
وأضاف: قطاع الطاقة هو الهدف الرئيسي للهجمات الروسية، كما كان الحال سابقاً.
 وتابع زيلينسكي أن الجانب الأوكراني اتفق في ميونيخ مع قادة صيغة برلين على حزم محددة من المساعدات في قطاع الطاقة والعسكرية لأوكرانيا حتى 24 فبراير الجاري.

روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
كييف
موسكو
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©