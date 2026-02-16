الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا تمدد الرقابة على حدودها

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت
16 فبراير 2026 17:20

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الاثنين، أن برلين ستمدد ستة أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود، وذلك حتى تحديد "سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة".
وقال ليونارد كامينسكي متحدثا باسم وزارة الداخلية الألمانية، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر، بعد تمديدين سابقين.
وأوضح أن "سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم"، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق "نجاح لا ريب فيه".
وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية.
وبعد تسلمه الحكم في مايو الماضي، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعينا بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء.
ولكن ميرتس اعلن في ديسمبر أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.
وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن.
وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو خمسين ألف شخص بعد "عبورهم الحدود في شكل غير قانوني".

