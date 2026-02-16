القضاء العراقي يستجوب مئات العناصر من داعش

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى ببغداد، اليوم الاثنين، أنها أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، من بين إجمالي 5704 متهمين.

وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي بأن رئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ، القاضي خالد المشهداني، رافقه القاضي الأول علي حسين جفات، أجرى زيارة ميدانية لموقع التحقيق المخصص لمتهمي التنظيم الإرهابي، لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية.

وأوضح البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أنهت حتى الآن استجواب أكثر من 500 متهم، فيما تم فرز 157 حدثًا دون سن 18 عامًا، حيث تقرر إحالة أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ وإيداعهم في دور تأهيل لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للمتهمين المنقولين من السجون السورية بلغ 5704، ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة. ويستعد العراق لاستقبال نحو 7 آلاف من عناصر التنظيم المعتقلين في سوريا على دفعات، وصلت الدفعة الأولى في 26 يناير 2026.

وأكد العراق أنه، بصفته عضوًا أساسيًا في التحالف الدولي لمكافحة داعش، استضاف عناصر التنظيم بناءً على طلب التحالف، في إطار الإجراءات القانونية والأمنية لضمان محاكمتهم ومتابعة ملفاتهم بشكل رسمي.