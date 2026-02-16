الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين تحتفل برأس السنة الجديدة احتفاء بعام الحصان

جانب من الاحتفالات برأس السنة الجديدة في الصين
16 فبراير 2026 23:11

نظمت الصين احتفالات ضخمة بمناسبة رأس السنة الجديدة بعروض ضمت روبوتات راقصة واستعراضات مبهرة، احتفاء ببدء عام الحصان.
وبث التلفزيون الحكومي الصيني حفل رأس السنة التقليدي مع تجاوز الساعة منتصف الليل. 
وشهد الحفل مشاركة نجم البوب الأميركي ليونيل ريتشي وأسطورة أفلام الحركة جاكي شان.
يجري الاحتفال بمهرجان الربيع السنوي، الذي يؤرخ لبداية العام الجديد، ليس فقط في البر الرئيسي للصين، بل أيضا في تايوان الصينية، ودول أخرى في آسيا.
ويحقق حفل رأس السنة، الذي يصمم بدقة متناهية ويشمل الغناء والرقص، أعلى نسب مشاهدة في الصين كل عام.

المصدر: د ب أ
