مفقودون جراء انهيار جليدي في كاليفورنيا

قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن 10 متزلجين في عداد المفقودين بينما لا يزال ستة آخرون عالقين جراء انهيار جليدي قرب بحيرة تاهو وسط تساقط كثيف للثلوج في جبال سييرا نيفادا أمس الثلاثاء.
وذكر مكتب قائد شرطة نيفادا في بيان على فيسبوك أن الانهيار الجليدي اجتاح منطقة كاسل بيك في تراكي بولاية كاليفورنيا على بُعد نحو 10 أميال إلى الشمال من بحيرة تاهو، ما أدى إلى جرف مجموعة من 16 متزلجا.
وجاء في البيان أن المجموعة كانت تضم أربعة مرشدين للتزلج و12 متزلجا. ونجا ما لا يقل عن ستة أشخاص وبقوا في موقع الانهيار الجليدي بانتظار وصول فرق الإنقاذ، في حين لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.