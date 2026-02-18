الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
مفقودون جراء انهيار جليدي في كاليفورنيا

فريق إنقاذ يتجه إلى منطقة انهيار جليدي في منطقة كاسل بيك في تراكي ​بولاية كاليفورنيا
18 فبراير 2026 10:29

قالت السلطات في ولاية ​كاليفورنيا الأميركية إن 10 متزلجين في عداد المفقودين بينما لا ⁠يزال ستة آخرون عالقين جراء ​انهيار جليدي قرب ​بحيرة ‌تاهو وسط تساقط ⁠كثيف ​للثلوج في جبال سييرا نيفادا أمس الثلاثاء.
وذكر مكتب قائد شرطة نيفادا ‌في بيان على فيسبوك ‌أن الانهيار الجليدي اجتاح منطقة كاسل بيك في تراكي ​بولاية كاليفورنيا على بُعد نحو 10 أميال إلى الشمال من بحيرة تاهو، ما أدى إلى جرف مجموعة من 16 متزلجا.
وجاء في ​البيان ‌أن ⁠المجموعة ‌كانت ‌تضم أربعة مرشدين للتزلج و12 متزلجا. ونجا ما ⁠لا يقل عن ستة ​أشخاص وبقوا في موقع الانهيار الجليدي بانتظار وصول فرق الإنقاذ، في حين لا يزال الآخرون في ​عداد المفقودين.

المصدر: وكالات
