محكمة في كوريا الجنوبية تصدر حكماً في قضية الرئيس السابق يون

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس حكما بالسجن المؤبد ​على الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بالتدبير للعصيان فيما يتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وقال القاضي ‌جي كوي يون أمام قاعة محكمة ‌مزدحمة إن يون تآمر مع كيم يونج هيون، وزير دفاعه آنذاك، لتقويض النظام الدستوري من خلال ​نشر قوات في البرلمان، بهدف شل وظائفه.

وأضاف متحدثا باسم هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة "ترى المحكمة أن إرسال قوات مسلحة إلى البرلمان... واستخدام المعدات لمحاولة ‌إجراء اعتقالات يشكلان أعمال ​العصيان".

وتابع جي وهو يصدر حكما بالسجن مدى الحياة على الزعيم السابق، أن يون قاد عددا من المسؤولين والقوات في ​أنشطة إجرامية في ‌الثالث من ⁠ديسمبر ‌كانون الأول 2024، و"‌بسبب إعلان الأحكام العرفية، تكبد المجتمع تكلفة باهظة".



