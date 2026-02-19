الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون: حماية الأطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي أولوية لرئاسة فرنسا لمجموعة السبع

الرئيس إيمانويل ماكرون خلال قمة الهند للذكاء الاصطناعي بنيودلهي
19 فبراير 2026 16:58

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إحدى أولويات بلاده خلال رئاستها لمجموعة السبع ستكون حماية الأطفال من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، داعيا دولا مثل الهند لدعم هذه الإجراءات. وقال ماكرون، خلال كلمته في قمة الهند للذكاء الاصطناعي بنيودلهي اليوم الخميس "لا يوجد سبب يدعو لتعرض أطفالنا عبر الإنترنت لما هو محظور قانونا في العالم الواقعي"، مؤكدا أن حماية القاصرين من الانتهاكات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي ستكون في صدارة أجندة فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة في عام 2026، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ودعا ماكرون رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للانضمام إلى هذه المبادرة، مشيرا إلى الحاجة لـ "تحالف جديد للراغبين". من جانبها، أعلنت الهند مسبقا أنها بصدد مناقشة قيود تعتمد على الفئة العمرية مع شركات التواصل الاجتماعي. وسلط الرئيس الفرنسي الضوء على مبادرة بلاده لحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما. وتدرس دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا، فرض حظر مماثل وسط تحذيرات من الآثار الضارة لهذه المنصات.

أخبار ذات صلة
على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي.. ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان آفاق تعزيز التعاون
فرنسا تسجّل هطولاً قياسياً للأمطار المتواصلة منذ 35 يوماً
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
آخر الأخبار
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
الرياضة
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
اليوم 20:15
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©