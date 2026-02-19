الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بولندا تحث دولا أوروبية على زيادة الإنفاق العسكري

فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، وزير الدفاع البولندي
19 فبراير 2026 22:06

صرح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الخميس، أن على الحلفاء الأوروبيين، وخاصة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، زيادة استثماراتهم في أمنهم المشترك.

وقال كوسينياك-كاميش في مقابلة صحفية "أود أن تستجيب إسبانيا لهذا النداء، وأود أن تستمع إليه إيطاليا وفرنسا بقوة أكبر، هذا النداء لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما فعلت بولندا وألمانيا والدول الاسكندنافية".

وأضاف "كلما زاد استثمار أوروبا، كلما تعاملت الولايات المتحدة معنا بجدية واحترام أكبر في هذه المجالات".
وقد ضاعفت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، إنفاقها الدفاعي بشكل كبير منذ بدء الأزمة الأوكرانية عام 2022.
وهي أكبر دولة إنفاقاً في حلف الناتو، حيث خصصت 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع في ميزانيتها لعام 2026.
في قمة عُقدت العام الماضي، اتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي على زيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. 

المصدر: آ ف ب
بولندا
وزير الدفاع
الإنفاق العسكري
فلاديسلاف كوسينياك-كاميش
