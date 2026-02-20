السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل وخطف عشرات المدنيين في نيجيريا

منازل مشتعلة بعد هجوم على قرية في نيجيريا
21 فبراير 2026 00:15

أعلن نائب في برلمان ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، الجمعة، أن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا واختطف عدد من النساء والأطفال بعد ⁠أن هاجم مسلحون قرية في الولاية.
وذكر النائب هاميسو ​أ. فارو أن المسلحين داهموا قرية "⁠تونجان ​دوتسي" نحو الخامسة مساء أمس الخميس حتى قرابة الثالثة والنصف من صباح الجمعة، وأحرقوا عددا من المباني وأطلقوا النار على السكان ‌الذين حاولوا الفرار.
وقال فارو، عبر ‌الهاتف "كانوا يتنقلون من قرية إلى أخرى... قتلوا ما لا يقل عن 50 شخصا".
وأضاف أن ​عدد المختطفين لم يتحدد بعد. ولا تزال القيادات المجتمعية ومسؤولو الحكومة المحلية يبحثون عن المفقودين.
وقال عبد ‌الله ساني (41 عاما) ​من سكان "تونجان دوتسي" إن ثلاثة من أفراد عائلته قتلوا في الهجوم.
وأضاف "لم ينم أحد الليلة الماضية.. جميعنا في ​حالة من الألم".

المصدر: رويترز
نيجيريا
هجوم
مسلحون
